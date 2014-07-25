Нужно срочно поправить баг на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок250 просмотров

Нужно срочно поправить баг на сайте. Статьи не отображаются в нужном разделе.

От вас цена сп))

11 лет назад
wtv
49 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Amics
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$20
1 день
сп))
Все отлично ;)

Заявки фрилансеров

Amics
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Спарсить товары в Magento

    $100

    Необходимо спарсить все товары с магазина на движке "Melbis Shop" в "Magento". Примерно 4000 товаров. Из атрибутов необходимо парсить: - Категория, подкатегория - Название, короткое описание, подробное описание - ...

    Magento
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить htaccess

    $5

    В корне сайта лежит htacess, в котором задано отображать в строке браузера адреса без .html . Но, при установке в папку блога вордпресс появился конфликт с чпу и как следствие Forbidden ...

    HTMLWordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Установка кода Sape (установка кода ссылок)

    Необходимо установить код Sape вызова КОНТЕКСТНЫХ ссылок на сайт на Wordpress (обычные ссылки уже выводятся отдельным специальным кодом, выводящим все ссылочные биржи) Возможный алгоритм решения (могут быть и иные): 1.Сделать вывод КОНТЕКСТНЫХ ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Прикрутить 2 скрипта на сайт

    $50

    Есть готовый сайт infobusiness24.info/test_drive 1. Необходимо сделать всплывающее окно, ведущее на другую страницу - пример irinarozenberg.com/ Окно появляется когда человек хочет покинуть сайт. 2. Поставить скрипт таймера, который начинает отсчет каждые 24 часа ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист по 1 С Bitrix!

    Ищем Программиста по Битриксу, на постоянную работу (удаленка) в Сео-Компанию. Основные Требования: Качественно и в Сроки сдавать проекты, быть на связи по скайпу в течении раб. дня. Сотрудничать с ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание шаблона (DLE / Drupal)

    Необходимо сверстать и установить шаблон на последнюю версию DLE. Возможно использование Drupal вместо DLE, если весь заявленный функционал на нём проще реализовать и разработчик сможет убедить меня в этом. Только независимый ...

    DLEDrupal
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Небольшие правки интернет-магазина на PrestaShop

    Есть интернет-магазин нa Prestashop. Подключили два дополнительных языка. И вот две задачи: 1)Основной момент убрать префикс (ru) с адресной строки. То есть в урлке русского языка не должно быть /ru/ ...

    PrestaShop
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • ПО для Bitrix

    Добрый день. Интересует модуль или ПО которое можно будет потом встроить в 1с: Битрикс (Малый бизнес и выше). Суть работы модуля — нужна такая же форма форма презентации каталога, который ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен человек знающий API vk

    Здравствуйте, ищу человека который сможет реализовать возможность оставлять записи на стене ВК из моего сайта, с последующим редиректом на другой сайт. Подробности будем обсуждать с исполнителем. В заявке указывайте сроки и цену.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад