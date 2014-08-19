Нужен человек знающий API vk

Есть замечательный сайт (http://test2.phpist.com.ua/main/index), который находится в стадии разработки. Некоторые вещи надо оптимизировать, потому что с ними не сталкивался программист, так как не специализировался на фишках соц.сетей. Сейчас интересует следующее: 1. Надо сделать ...