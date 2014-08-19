Нужен человек знающий API vk

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок195 просмотров

Здравствуйте, ищу человека который сможет реализовать возможность оставлять записи на стене ВК из моего сайта, с последующим редиректом на другой сайт. Подробности будем обсуждать с исполнителем. В заявке указывайте сроки и цену.

11 лет назад
DRI_2014
Руслан 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$70
2 дня
Хороший исполнитель, работал с предоплатой, все сделал.
Приятно работать с человеком.Рекомендую!

Заявки фрилансеров

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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