Импорт заказов из opencart в exel

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Закрыт8 заявок172 просмотра

Требуется создать скрипт импорта заказов и возвратов из базы данных в ячейки exel. Все это на CMS opencart. Форму куда, что нужно я предоставлю. Нужно что-то такого типа: дата, название, цена, адрес, телефон, комментарии...

Opencart
11 лет назад
dimich175
42 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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