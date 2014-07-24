Собственно, нужен php программист в стартап в команду. (удалённо) Требования: - Наличие свободного времени - Знание php, mysql, js, jq, ajax - Неумение писать плохой код - Желание ...
Импорт заказов из opencart в exel
Требуется создать скрипт импорта заказов и возвратов из базы данных в ячейки exel. Все это на CMS opencart. Форму куда, что нужно я предоставлю. Нужно что-то такого типа: дата, название, цена, адрес, телефон, комментарии...
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