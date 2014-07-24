Написать дополнение для браузеров

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Закрыт4 заявки137 просмотров

Написать дополнение для браузеров, которое бы оповещало пользователей что они могут получить "кэшбэк" когда они заходят по определенным магазинам. Дополнения должны быть такие, как здесь:http://www.kopikot.ru/info/extensions

11 лет назад
dengradel
Денис 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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