Быстрые работы по слайдеру: настроить переключение

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Завершен3 заявки145 просмотров

Добрый день.

Есть слайдер (по-млему bxslider) - нужно сделать так, чтобы при нажатии на картинку появлялась следующая.

Сайт tesla-m.ru/worldclass/

Правка на полчаса максимум, жду адекватных цен :) Спасибо.

11 лет назад
gtauter
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$11
1 день
Работа сделана, все без проблем. Спасибо!
Хороший заказчик. Задание было понятно описано. Оплата вовремя.

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loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад