Написать скрипт для определения linkedin.com профилей посетителей, которые посещают мои сайты. Цель следующая: у меня есть сайты, в эти сайты я встраиваю написанный исполнителем код, этот код поверх линков сайта «подсовывает» линки ...
Внедрить ТЗ по сайту
На сайте http://pharma-personnel.com.ua/ нужно внедрить ТЗ.
Сайт создан на zend framework.
Помимо заданий в ТЗ дополнительно нужно устранить следующие ошибки :
-При изменении данных в админке, Работодателю перестают приходить письма.
-Письма которые приходят Работодателю - приходят в корявом виде (замечено в Outlook)
Предложения оставленные после 12:00 завтрашнего дня - рассматриваться не будут. (Пятница,25).
Указывайте сроки и цену.
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