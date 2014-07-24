Внедрить ТЗ по сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка142 просмотра

На сайте http://pharma-personnel.com.ua/ нужно внедрить ТЗ.

Сайт создан на zend framework.

Помимо заданий в ТЗ дополнительно нужно устранить следующие ошибки :

-При изменении данных в админке, Работодателю перестают приходить письма.

-Письма которые приходят Работодателю - приходят в корявом виде (замечено в Outlook)

Предложения оставленные после 12:00 завтрашнего дня - рассматриваться не будут. (Пятница,25).

Указывайте сроки и цену.

11 лет назад
Constantine_mws
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров