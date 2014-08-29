Скрипт "ловли" профилей на сайте.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки396 просмотров

Написать скрипт для определения linkedin.com профилей посетителей, которые посещают мои сайты.

Цель следующая: у меня есть сайты, в эти сайты я встраиваю написанный исполнителем код, этот код поверх линков сайта «подсовывает» линки для клика в социалке, используя метод clickjacking-a. После клика в социалке, если человек сейчас залогинен в ней, то мы можем определить его профиль в Linkedin. Найденный профиль необходимо сохранить.

1) Написать парсер компаний у которых меньше 50 фоллловеров для соцсети linkedin.com. Парсить можно будет используя стандартный поиск компаний или может исполнитель предложить свой вариант.

2) Используя метод clickjacking-a написать код (скорей всего исполнитель сделает это используя javascript), который будет встроен в страницы сайта (к ним имеется полный доступ), используя прозрачные фреймы (скорей всего) перекроет ликни на сайте нашей ссылкой (это будет кнопка для подписки/фолловинга на какую-то компанию из тех, что мы спарсили ранее), но при этом фрейм невидимый, щелкая на него – юзер все равно щелкает и открывает ссылку на которую он хотел попасть.

3) Для каждого посетителя должна выдаваться новая компания из спаршеных ранее.

4) Используя куки мы должны отследить время пребывания на сайте и показывать ли дальше фреймы или нет.

5) если человек кликнул на нашу ссылку фолловинга в компании и не залогинен в linkedin, то блокировать всплывающие окна с предложением залогиниться.

6) Сразу же нужно будет проверять, после каждого посетителя, какой у него профиль в linkedin. Это достигается следующим способом: перед тем как подсунуть ссылку компании для фолловинга, то сначала парсим из нее всех, кто на нее подписан, потом мы выдаем ссылку и человек делает клик, потом мы снова парсим подписчиков из группы, сравниваем подписчиков – до и после клика. Если появился новый профиль при сравнении, то запоминаем его – это наш посетитель.

Главное, чтобы все эти манипуляции оставались незаметны для посетителя сайта.

Некоторые материалы для ознакомления с таким понятием как clickjacking:

http://habrahabr.ru/post/228617/

http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9a%d0%bb%d0%b8%d0...

http://xakep.ru/articles/45705/

http://habrahabr.ru/post/186616/

http://prophet.ru/2011/08/fighting-clickjacking/

http://learn.javascript.ru/clickjacking

https://forum.antichat.ru/nextnewesttothread227937...

http://en.wikipedia.org/wiki/clickjacking

В данном проекте необходимо реализовать минимальный функционал, не нужно украшательств и т.д. Нужно реализовать именно нормальную работу для сбора профилей посетителей сайта.

Сумма оплаты — договорная, после обсуждения объема работы.

Работа через безопасную сделку.

Более подробно, а также возникшие вопросы можно обсудить по skype.

JavaScript
11 лет назад
Mauser
Тер 
51 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

Lafress
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$400
11 дней
Сорвал работу. Исчез со связи. Пришлось нанять другого человека. Другой человек прекрасно справился с задачей.
Chtulhu1
Максим 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$500
7 дней
Все сделал в лучшем виде.
Все хорошо

Заявки фрилансеров

Lafress
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
Chtulhu1
Максим 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Адаптация готового скрипта.

    Если небольшой скрипт позволяющий делать смену серий. Необходимо добавить функционал для смены сезонов и несколько разновидностей кнопок. Скрипт достаточно простой. Пишите ваши предложения.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется программист php (kohana) ~20 час./неделя

    ###Не следует рассматривать это предложение как быстрый заработок, скорее это постоянный и стабильная оплата на качественную работу### Требуется грамотный кодер для доработки сайта. Необходимые глубокие знания: php, фреймворк kohana. Работы много, нужен ...

    PHPPostgreSQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • PHP программист

    Необходим программист на PHP для выполнения небольших задач по проекту. Несколько часов в день. Длительность проекта несколько месяцев.

    PHP
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить функцию обратный звонок

    $50

    Добрый день!) Подскажите пожалуйста, на сайте www.**xs.ru (**ge) в шапке сайте функция обратный звонок . Делал на ноуте все ок. Знакомые открыли на компе с разрешением экрана 1920x1080 обратный звонок едет! ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Подключить скрипт

    Сайт на джомле, требуется установить скрипт, который будет увеличивать фото в каталоге товаров, а по второму нажатию его закрывать. Срок 1 день. Пишите пожалуйста стоимость, предложения "сделаю" не рассматриваются.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Онлайн-конструктор чехлов для телефонов

    Добрый день! Необходимо реализовать онлайн-конструктор чехлов, позволяющий пользователю самостоятельно выбрать изображение, разместить его на контуре айфона, а затем оформить заказ, введя свои данные Надо что бы клиент загрузил и расположил фото, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Радномный скрипт выбора фраз

    И так, уважаемые фрилансеры, нужно оперативно написать скрипт выбора фраз, сейчас расскажу вункционал скрипта: 1. Скрипт должен иметь универсальную настройку скрипта. Подробнее в ЛС, все просто. Кто знает пэху сделает это за 15 минут.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка фида для Яндекс.Новости (DLE)

    Требуется создать экспортный файл для трансляции новостей с моего сайта в Яндекс новости. Затем всё настроить, и в случае обнаружения ошибок — оперативно исправить. Пожалуйста, обращайтесь, если вы уже настраивали сайты под Яндекс ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад