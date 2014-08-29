Скрипт "ловли" профилей на сайте.

Написать скрипт для определения linkedin.com профилей посетителей, которые посещают мои сайты.

Цель следующая: у меня есть сайты, в эти сайты я встраиваю написанный исполнителем код, этот код поверх линков сайта «подсовывает» линки для клика в социалке, используя метод clickjacking-a. После клика в социалке, если человек сейчас залогинен в ней, то мы можем определить его профиль в Linkedin. Найденный профиль необходимо сохранить.

1) Написать парсер компаний у которых меньше 50 фоллловеров для соцсети linkedin.com. Парсить можно будет используя стандартный поиск компаний или может исполнитель предложить свой вариант.

2) Используя метод clickjacking-a написать код (скорей всего исполнитель сделает это используя javascript), который будет встроен в страницы сайта (к ним имеется полный доступ), используя прозрачные фреймы (скорей всего) перекроет ликни на сайте нашей ссылкой (это будет кнопка для подписки/фолловинга на какую-то компанию из тех, что мы спарсили ранее), но при этом фрейм невидимый, щелкая на него – юзер все равно щелкает и открывает ссылку на которую он хотел попасть.

3) Для каждого посетителя должна выдаваться новая компания из спаршеных ранее.

4) Используя куки мы должны отследить время пребывания на сайте и показывать ли дальше фреймы или нет.

5) если человек кликнул на нашу ссылку фолловинга в компании и не залогинен в linkedin, то блокировать всплывающие окна с предложением залогиниться.

6) Сразу же нужно будет проверять, после каждого посетителя, какой у него профиль в linkedin. Это достигается следующим способом: перед тем как подсунуть ссылку компании для фолловинга, то сначала парсим из нее всех, кто на нее подписан, потом мы выдаем ссылку и человек делает клик, потом мы снова парсим подписчиков из группы, сравниваем подписчиков – до и после клика. Если появился новый профиль при сравнении, то запоминаем его – это наш посетитель.

Главное, чтобы все эти манипуляции оставались незаметны для посетителя сайта.

Некоторые материалы для ознакомления с таким понятием как clickjacking:

http://habrahabr.ru/post/228617/

http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9a%d0%bb%d0%b8%d0...

http://xakep.ru/articles/45705/

http://habrahabr.ru/post/186616/

http://prophet.ru/2011/08/fighting-clickjacking/

http://learn.javascript.ru/clickjacking

https://forum.antichat.ru/nextnewesttothread227937...

http://en.wikipedia.org/wiki/clickjacking

В данном проекте необходимо реализовать минимальный функционал, не нужно украшательств и т.д. Нужно реализовать именно нормальную работу для сбора профилей посетителей сайта.

Сумма оплаты — договорная, после обсуждения объема работы.

Работа через безопасную сделку.

Более подробно, а также возникшие вопросы можно обсудить по skype.