Создать форму запроса для менеджеров, битрикс

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Закрыт4 заявки129 просмотров

на сайте туристической тематики(битрикс), нужно создать модуль запроса тура, можно на основе стандартного модуля

11 лет назад
yahve
Илья 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров