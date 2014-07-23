Нужно организовать скрипт на js, который будет запрашивать данные с сервера, по результатам ввода букв в инпуте. Пример http://ivaynberg.github.io/select2/ . Также тоже самое, только с меньшим функционалом было уже реализировано в http://expomap.imgr.by/photoreport.html# при ...
Исправить мелкие баги в плагине WordPress
Исправить мелкие баги в плагине PDF Invoice
CMS: WordPress
e-commerce plugin: WooCommerce
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