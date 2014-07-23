Доработки по сайту недвижимости (11 пунктов)

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки211 просмотров

Требуется опытный php-разработчик для доработок сайта недвижимости. ТЗ очень подробное (внимательно прочитайте) и состоит из 11 пунктов. Пожалуйста указывайте стоимость за весь объем ТЗ и сроки. Приветствуется хорошее портфолио и отзывы.

PHP
11 лет назад
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад

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