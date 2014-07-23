Настроить выгрузку заказов из битрикса, кастомизировать шаблоны печати
Внести правки на сайт ( TYPO3 4.3.3 )
1. Указать время жизни кеша файлов
2. Включить gzip для файлов
3. На главной 3 Н1. Слева Новости в Н2 – убрать
4. Склеить www и index.php
5. 404 отдает 200 заголовок. Сделать 404 более информативной
6. Поставить счетчик метрики
7. Создать HTML карту сайта
8. Сделать раздел полезной информации
9. Разместить телефоны в шапке
10. В разделе ссылки на бетономешалки, или другое оборудование, ведут на этот же раздел, либо сделать страницы для товаров, либо убрать ссылки. Путаница получается
11. В меню текущий раздел выделять. У li есть класс current
12. Убрать из подвала ссылку на создателей
Оплата ТОЛЬКО по безопасной сделке или по факту выполненной работы, если у вас какие то проблемы с карточкой, интернетом или руками и из-за этого вы не можете работать по данной схеме. Заявки оставлять не надо! Бюджет оговариваем после обсуждения по скайпу.
Заявки фрилансеров
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