Проведение a/b тестирования для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка128 просмотров

Требуется опытный программист 1С-Битрикс для помощи в проведении a/b тестирования сайта, добавления доработок и улучшения юзабилити сайта.

11 лет назад
Marina_Ilyschits
Марина Ильющиц 
32 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров