Конверсия в Я.Метрике + подключить отслеж. звонков

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка126 просмотров

Сайт: fastcolor.ru.

Необходима настройка Я.Метрики для отслеживания конверсии через все формы с сайта + подключить отслеживание звонков через органическую выдачу и через контекстную рекламу.

В ответе прошу привести примеры подобных работ.

11 лет назад
Dezmagic-studio
Денис 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

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