Написать скрипт для Wordpress

Нужно написать скрипт(форма приема заказа) на мой, который находится на движке вордпресс.

функционировал так же практически, как на сайте http://taobao388.ru/

выглядел вот так после заполнения http://cropme.ru/5e3e3b222c6b08bdea40f4780cf4aa6b

только чтобы просчет шел в у.е. и % ставка другая

Как работает форма

ставим ссылку в поле ссылка http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.4.94Kams&id=40001290786&ns=1 к примеру эту, в поле ссылка , вписываем цену, там 1280 к примеру , кол-во тоже вписывать самостоятельно, доставка по китаю - тоже самостоятельно, цвет-размер поле - тоже вписывать, после чего нажимаем сохранить и выходит такая картинка http://cropme.ru/5e3e3b222c6b08bdea40f4780cf4aa6b т.е. видим что получается, картинка сама ставится, цена и прочее - считается автоматом.

впринципе как бы точь-в-точь не принципиально, главное, чтобы форма приема заказ была подобной почти, если к примеру не получиться сделать так, чтобы картинка сама ставилась, то можно к примеру просить, чтобы в поле картинка ставили ее УРЛ, что дала http://uk-brand.com.ua/ там картинку человек сам ставит.

Если сумбурно и непонятно расписано - простите. я не мастер подобных дел)