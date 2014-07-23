Написать скрипт для Wordpress

$50
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Закрыт4 заявки180 просмотров

Нужно написать скрипт(форма приема заказа) на мой, который находится на движке вордпресс.

функционировал так же практически, как на сайте http://taobao388.ru/

выглядел вот так после заполнения http://cropme.ru/5e3e3b222c6b08bdea40f4780cf4aa6b

только чтобы просчет шел в у.е. и % ставка другая

Как работает форма

ставим ссылку в поле ссылка http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.4.94Kams&id=40001290786&ns=1 к примеру эту, в поле ссылка , вписываем цену, там 1280 к примеру , кол-во тоже вписывать самостоятельно, доставка по китаю - тоже самостоятельно, цвет-размер поле - тоже вписывать, после чего нажимаем сохранить и выходит такая картинка http://cropme.ru/5e3e3b222c6b08bdea40f4780cf4aa6b т.е. видим что получается, картинка сама ставится, цена и прочее - считается автоматом.

впринципе как бы точь-в-точь не принципиально, главное, чтобы форма приема заказ была подобной почти, если к примеру не получиться сделать так, чтобы картинка сама ставилась, то можно к примеру просить, чтобы в поле картинка ставили ее УРЛ, что дала http://uk-brand.com.ua/ там картинку человек сам ставит.

Если сумбурно и непонятно расписано - простите. я не мастер подобных дел)

WordPress
11 лет назад
Vita4286
39 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

MihaOo
Михаил 
33 года
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$40
3 дня
Работал с данным заказчиком. "Не в теме", но отвечает на любые вопросы по проекту довольно оперативно. Вощел в положение и т.к. работы у меня особо не было сторговались на плагин за $30 с постоплатой. Теперь негативная сторона вопроса. После того, как я выполнил все пункты по не внятному ТЗ и еще внес несколько правок средней сложности по желанию Виктории, она куда-то пропала. В скайпе не отвечает, денег я не вижу. До этого проблем с постоплатой не было. Итог: при работе с данным заказчиком берите предоплату 90-100%, иначе крайне не рекомендую!

Заявки фрилансеров

MihaOo
Михаил 
33 года
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад