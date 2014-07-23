Нужно создать на на основе действующего сайта (для того, чтобы посмотреть нужно ввести логин и пароль): http://merkava.ru/ Логин: test Пароль: test Дизайн менять не нужно будет. Только функционал доработать. ...
Написать скрипт для Wordpress
Нужно написать скрипт(форма приема заказа) на мой, который находится на движке вордпресс.
функционировал так же практически, как на сайте http://taobao388.ru/
выглядел вот так после заполнения http://cropme.ru/5e3e3b222c6b08bdea40f4780cf4aa6b
только чтобы просчет шел в у.е. и % ставка другая
Как работает форма
ставим ссылку в поле ссылка http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.4.94Kams&id=40001290786&ns=1 к примеру эту, в поле ссылка , вписываем цену, там 1280 к примеру , кол-во тоже вписывать самостоятельно, доставка по китаю - тоже самостоятельно, цвет-размер поле - тоже вписывать, после чего нажимаем сохранить и выходит такая картинка http://cropme.ru/5e3e3b222c6b08bdea40f4780cf4aa6b т.е. видим что получается, картинка сама ставится, цена и прочее - считается автоматом.
впринципе как бы точь-в-точь не принципиально, главное, чтобы форма приема заказ была подобной почти, если к примеру не получиться сделать так, чтобы картинка сама ставилась, то можно к примеру просить, чтобы в поле картинка ставили ее УРЛ, что дала http://uk-brand.com.ua/ там картинку человек сам ставит.
Если сумбурно и непонятно расписано - простите. я не мастер подобных дел)
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