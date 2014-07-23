Модуль для Joomla 3.3.1

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки138 просмотров

Сделать модуль:

1. Добавляет новые статьи из K2 с фронта без всплывающего окна

2. Отсчитывал 60 символов (кол-во задается в модуле) и вставляет автоматом ReadMore. Если пользователь перезаписывает статью, старый ReadMore убирается и вставляется новый.

3. Загрузка фотографий только с компьютера или интернета.

Joomla 3.3.1, K2 2.6.8

Joomla
11 лет назад
vita19
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров