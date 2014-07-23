Необходимо создать форму заказа. Кому интересно, пишите стоимость.
Модуль для Joomla 3.3.1
Сделать модуль:
1. Добавляет новые статьи из K2 с фронта без всплывающего окна
2. Отсчитывал 60 символов (кол-во задается в модуле) и вставляет автоматом ReadMore. Если пользователь перезаписывает статью, старый ReadMore убирается и вставляется новый.
3. Загрузка фотографий только с компьютера или интернета.
Joomla 3.3.1, K2 2.6.8
Заявки фрилансеров
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