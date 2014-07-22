Решить вопросик с title

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки200 просмотров

Есть http://jsfiddle.net/qb8Az/

нужно в Привет!? Привет!? Привет!? заменить !? на интерробанг, не используя при этом юникод и мнемоники, выше по ссылке готовый стиль.

Решение на javascript.

JavaScript
11 лет назад
fotoidizain
Алексей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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