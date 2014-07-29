Необходимо создать скрипт который будет выводить рейтинг сайтов из серпа поисковых систем Яндекс и Гугл по четырем определенным запросам (в общении расскажу). Поисковые системы: • http://www.yandex.ua/ - Яндекс Украина, домен ua, ...
Доделать сайт на MODX
Добрый день!
Необходимо доделать сайт, а именно:
- поменять настройки и критерии карточки товара
- добавить фильтр товара
- немного переверстать
- подробности в прикрепленном файле
Благодарю откликнувшихся.
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