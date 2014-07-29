Доделать сайт на MODX

Станислав из тех фрилансеров, о которых можно сказать "НАХОДКА"! Понимает с полуслова (даже порой думаешь, что сам не до конца понимаешь чего хочешь, смотришь, а он все уже сделал как нужно), все делает оперативно, профессионально. Да и самое главное, оставляет впечатление сотрудничества с глубоко порядочным человеком. Не знаю как для кого, но для меня это ОЧЕНЬ важно! Станислав, спасибо!