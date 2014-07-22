Добрый день, 1). В админке стоит page builder плагин для редактирования контента страниц. В секции rich text перестала работать кнопка сохранить (это если зайти в редактирование (edit)). Эта проблема появилась после ...
JS + WebGl вывод 3D моделей в браузере
Есть уже готовый просмотрщик 3D моделей написаный на движке Threejs (http://threejs.org/), модели грузятся в формате .dae или .obj.
Задача: запаковать модель + текстуры к ней в формате .agn для последующего отображения в плеере, а саму модель защифровать в .bin формат (или зашифровать через библиотеку jason http://osgjs.org/ ), чтобы нельзя было открыть эту модель например в 3dsmax).
Дописать просмотрщик таким образом, чтобы он мог отображать файлы .agn в браузере.
Исходники просмотрщика и примеры вышлю на почту или личным сообщением. Указывайте, пожалуйста желаемую цену и сроки за задание. Оплата через wmz или paypal.
Спасибо!
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