JS + WebGl вывод 3D моделей в браузере

Есть уже готовый просмотрщик 3D моделей написаный на движке Threejs (http://threejs.org/), модели грузятся в формате .dae или .obj.

Задача: запаковать модель + текстуры к ней в формате .agn для последующего отображения в плеере, а саму модель защифровать в .bin формат (или зашифровать через библиотеку jason http://osgjs.org/ ), чтобы нельзя было открыть эту модель например в 3dsmax).

Дописать просмотрщик таким образом, чтобы он мог отображать файлы .agn в браузере.

Исходники просмотрщика и примеры вышлю на почту или личным сообщением. Указывайте, пожалуйста желаемую цену и сроки за задание. Оплата через wmz или paypal.

Спасибо!