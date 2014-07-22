Необходим программист для создании сайтов в основном на joomla, wp, но так же и на других популярных Cms. Зарплата в месяц от 30.000 рублей, в зависимости от проектов. Самое основное это ответственно! ...
В компанию требуется C# Developer
В компанию требуется ответственный C# Developer с опытом разработки
веб-сайтов на ASP.NET MVC.
Москва и МО.
Рассматриваем кандидатов для работы вне офиса, при наличии высокой самоорганизации.
Задачи:
Проектирование и самостоятельная разработка проекта с первого шага,
в соответствии с поставленными целями, участие в формировании технического
задания. Шустрое движение к результату.
Обязанности:
Проектирование разработки, ведение разработки, консультирование,
взаимодействие с другими специалистами, последовательное решение
поставленных задач.
Дополнительные требования :
Опыт работы с HTML, CSS, Javascript (jQuery), SQL. , знание техник LINQ2SQL, Репозиторий, SOAP, MVC, jQuery, Bootstrap, SVN, гибкая разработка ПО.
Умение оценить трудозатраты на разработку, планирование разработки.
Инициативность, трудолюбие, усердие, исполнительность.
Умение аргументировать свое мнение.
Приветствуются навыки верстки.
Перспективы:
Роль ведущего программиста компании, стабильность и развитие.
З/П от 80т.р. по результатам собеседования.
Первичный контакт, через ваше резюме с описанием объема и характера участия в проектах.
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