Перенести сайт с Joomla на WordPress

Здравствуйте!

Нужен человек для переноса сайта c Джумлы на WordPress. В процессе нужно натянуть новый шаблон и установить ряд плагинов – как варианты шаблонов так и настройки для плагинов – предоставлю. Страницы и разделы которые нужно перенести также предоставлю.

Называйте цены и время для работы, жду ваших предложений.