Перенести сайт с Joomla на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок121 просмотр

Здравствуйте!

Нужен человек для переноса сайта c Джумлы на WordPress. В процессе нужно натянуть новый шаблон и установить ряд плагинов – как варианты шаблонов так и настройки для плагинов – предоставлю. Страницы и разделы которые нужно перенести также предоставлю.

Называйте цены и время для работы, жду ваших предложений.

JoomlaWordPress
11 лет назад
jimmy_2
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

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