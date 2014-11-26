Необходим программист для верстки сайтов

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок302 просмотра

Необходим программист для создании сайтов в основном на joomla, wp, но так же и на других популярных Cms.

Зарплата в месяц от 30.000 рублей, в зависимости от проектов.

Самое основное это ответственно!

Удаленно!!!

JoomlaWordPress
10 лет назад
fenux
31 год
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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