Добрый вечер Flash AS2 Необходима помощь в следующем вопросе: нужно загрузить картинку во флеш и затем ее загружить в любой из мувиклипов. Т.е. загрузив единожды картинку я могу ее использовать ...
Необходимо реорганизовать сайт
Компания "Ком.бридж" занимается системным интегрирование для компаний любого уровня.На данный момент компания продолжает увеличивать обороты своей деятельности,а вот до сайта никак не доберется...Вообще необходимо презентабельно переделать сайт. Цена вопроса- договорная. Жду ваших предложений по цене и условиям работы.Вера
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