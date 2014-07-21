Разработчики PHP в команду

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок171 просмотр

Множественная вакансия для талантливых разработчиков в сфере web-development для удаленной работы на полную ставку

Мы ищем сотрудников, имевших дело с такими технологиями:

PHP, MySQL, JS

Желателен опыт в архитектуре баз данных и использовании локальных хранилищ на клиенте

Компания занимается разработкой SaaS платформ с высокой нагруженностью

Будем рады узнать подробности о ваших навыках и опыте

JavaScriptMySQLPHP
11 лет назад
Ulenspy
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Flash AS2 загрузка объекта

    $10

    Добрый вечер Flash AS2 Необходима помощь в следующем вопросе: нужно загрузить картинку во флеш и затем ее загружить в любой из мувиклипов. Т.е. загрузив единожды картинку я могу ее использовать ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Woocommerce доработки

    $50

    Есть сайт, необходимо доработать функционал woocommerce. Версия Wp 3.9.1 и Woo 2.1 1) Добавить скрипт на радио кнопку, чтоб открывалась вкладка с рег. данными 2) Реализовать в лк функцию "повторить ...

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Senior developer / Team-lead

    $2500

    В компанию по разработке ПО требуется сотрудник на удаленную работу на должность ведущего разработчика/тимлида Требования к соискателю: 1. Знания и опыт в следующих технологиях: 1.1 PHP, MySQL, JS - ...

    JavaScriptMongoDBMySQLPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить парсер контента сайтов на java

    $50

    Есть парсер контента Вот его демка http://boilerpipe-web.appspot.com/ тут его библиотеки https://code.google.com/p/boilerpipe/ тут готовое сконфигурированное решение, которое я на данный момент использую https://github.com/remdex/boilerpipe-and-language-detect-api-server нужно добавить возможность вытаскивать картинку статьи. ...

    Java
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт автоматического постинга вконтакте

    Нужен скрипт, который поможет мне держать сообщество вконтакте на плаву в автоматическом режиме, пока я пишу годный контент. ТЗ выглядит так: Скрипт должен вызываться из браузера или по chrone. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скрипт "ловли" профилей на сайте.

    Написать скрипт для определения linkedin.com профилей посетителей, которые посещают мои сайты. Цель следующая: у меня есть сайты, в эти сайты я встраиваю написанный исполнителем код, этот код поверх линков сайта «подсовывает» линки ...

    HTMLJavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт обменников

    $50

    Нужно написать скрипт, который будет показывать информацию с обменников, возможность добавления новых обменников через админку. CMS - Joomla 2.5

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доставка цветов, программирование на CMS Magento

    Приветствую всех! У меня сейчас головная боль. Мне нужно сделать интернет-магазин по доставке цветов. Из всех шаблонов, которые я смотрел, больше всего понравились шаблоны движка magento, в них уже есть мобильная версия, что большой "+". ...

    Magento
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Junior|Middle|Senior PHP Developer

    Нужен разработчик для разработки проектов разной степени сложности. Местонахождение Украина или Белорусь. 40 часов в неделю. Все требования ниже не обязательны но желательны, главное желание изучать недостающие вещи в этом списке. Требования: ...

    CSSGitHTMLMySQLPHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад