Flash AS2 загрузка объекта

Добрый вечер

Flash AS2

Необходима помощь в следующем вопросе: нужно загрузить картинку во флеш и затем ее загружить в любой из мувиклипов.

Т.е. загрузив единожды картинку я могу ее использовать везде, где мне необходимо, а не грузить в каждое место отдельно

Надеюсь, понятно изъяснил :))))