Flash AS2 загрузка объекта

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Закрыт2 заявки173 просмотра

Добрый вечер

Flash AS2

Необходима помощь в следующем вопросе: нужно загрузить картинку во флеш и затем ее загружить в любой из мувиклипов.

Т.е. загрузив единожды картинку я могу ее использовать везде, где мне необходимо, а не грузить в каждое место отдельно

Надеюсь, понятно изъяснил :))))

11 лет назад
Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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