Написать скрипт для определения linkedin.com профилей посетителей, которые посещают мои сайты. Цель следующая: у меня есть сайты, в эти сайты я встраиваю написанный исполнителем код, этот код поверх линков сайта «подсовывает» линки ...
Скрипт обменников
Нужно написать скрипт, который будет показывать информацию с обменников, возможность добавления новых обменников через админку. CMS - Joomla 2.5
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