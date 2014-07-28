Скрипт обменников

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка195 просмотров

Нужно написать скрипт, который будет показывать информацию с обменников, возможность добавления новых обменников через админку. CMS - Joomla 2.5

Joomla
11 лет назад
monitors
31 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

undiabler
Богдан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$25
4 дня
Отличный программист, знает свое дело, сделал все в сроки, все как договаривались. Рекомендую остальным.
Четко поставленная задача, своевременная оплата хоть и не является прямым заказчиком. Приятно работать.

Заявки фрилансеров

undiabler
Богдан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад