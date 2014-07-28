undiabler

Богдан undiabler

 
30 летУкраина/Днепр
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
PHP/JS/Node.js/SQL/Yii/Yii2/GoogleApi/WebGL/HTML5

Контактные данные:

email: [email protected]

skype: undiabler

Сфера деятельности/навыки:

  • Php:

    Разработка самой разной сложности, от скриптов-парсеров до высоконагруженных многопоточных клиент-серверных приложений. Опыт работы с GoogleApi в частности Google Analytics Api, Google Maps Api/Geolocation, YouTube Api. Имеется опыт в написании всевозможных дополнений/плагинов под Yii. Знание SQL умение писать оптимизированные запросы (группировки UPDATE запросов для уменьшения их количества, оптимизация запросов с исключением JOIN и т.д.). Работа с Memcache само собой разумеется.

  • JS:

    • Front-end программирование. HTML5. В частности есть большой опыт в разработке 3D с использованием WebGL. Websockets/WebSql/LocalStorage/Canvas. Так же имеется небольшой опыт работы с ChomeExtensions. Большой опыт разработки приложений под SmartTV в частности Samsung. Знания Jquery так же присутствуют. Под IE не работаю(скорее больше из принципа).

  • Node.js

    • Имеется опыт написания различных парсеров и грабберов с использованием Node.js. Имеется опыт работы с Express. Так же имеется опыт написания высоконагруженных приложений real-time (с использованием WebSockets в частности)

  • Bash/Python

    • Занимаюсь написанием скриптов для VDS/VPS автоматизирующих таких вещи как бэкапы баз данных, проверка доступности сторонних ресурсов, их парсинг для проверки требуемых данных, мониторинг состояния системы/процессов. Сканирование логов сервера на наличие критичных ошибок, авто-баны при выявлении флуда (актуально для игровых серверов) и т.д.

PHPJavascriptPythonHTMLjQueryYiiBashNode.jsSQLWebGL
Отзывы заказчиков
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Срипт подгрузки статистики сайта по google analyti
Большое спасибо за работу! Рекомендую Богдана как отличного Исполнителя!
Хороший заказчик. Приятно было поработать.
Ответный отзыв
domler
45 летТурция
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
9 лет назад
JavaScript Идентификации
понимающий, грамотный, адекватный человек. Рекомендую!
Твердо знает чего хочет, есть понимание вопроса. Все прошло быстро и лаконично. Рекомендую.
Ответный отзыв
monitors
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Скрипт обменников
Отличный программист, знает свое дело, сделал все в сроки, все как договаривались. Рекомендую остальным.
Четко поставленная задача, своевременная оплата хоть и не является прямым заказчиком. Приятно работать.
Ответный отзыв