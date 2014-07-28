PHP/JS/Node.js/SQL/Yii/Yii2/GoogleApi/WebGL/HTML5

Контактные данные:

email: [email protected]

skype: undiabler

Сфера деятельности/навыки:

Php: Разработка самой разной сложности, от скриптов-парсеров до высоконагруженных многопоточных клиент-серверных приложений. Опыт работы с GoogleApi в частности Google Analytics Api, Google Maps Api/Geolocation, YouTube Api. Имеется опыт в написании всевозможных дополнений/плагинов под Yii. Знание SQL умение писать оптимизированные запросы (группировки UPDATE запросов для уменьшения их количества, оптимизация запросов с исключением JOIN и т.д.). Работа с Memcache само собой разумеется.

JS:

Front-end программирование. HTML5. В частности есть большой опыт в разработке 3D с использованием WebGL. Websockets/WebSql/LocalStorage/Canvas. Так же имеется небольшой опыт работы с ChomeExtensions. Большой опыт разработки приложений под SmartTV в частности Samsung. Знания Jquery так же присутствуют. Под IE не работаю(скорее больше из принципа).

Node.js

Имеется опыт написания различных парсеров и грабберов с использованием Node.js. Имеется опыт работы с Express. Так же имеется опыт написания высоконагруженных приложений real-time (с использованием WebSockets в частности)

Bash/Python

Занимаюсь написанием скриптов для VDS/VPS автоматизирующих таких вещи как бэкапы баз данных, проверка доступности сторонних ресурсов, их парсинг для проверки требуемых данных, мониторинг состояния системы/процессов. Сканирование логов сервера на наличие критичных ошибок, авто-баны при выявлении флуда (актуально для игровых серверов) и т.д.