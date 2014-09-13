На странице Dashboard должны содержаться несколько блоков с динамическим изменением отображаемой информации. Предполагается использование блоков 4-х видов: 1. Основной блок - многоуровневая быстро меняющаяся таблица. Должна наглядно отображать информацию о количестве, ...
Срипт подгрузки статистики сайта по google analyti
Написать скрипт, который будет подгружать данные google analytics через его api
http://rmcreative.ru/blog/post/poluchaem-dannye-google-analytics-iz-php
для конкретной страницы сайта (URL) определить за определенный промежуток времени (T):
Число заходов из поисковой системы Яндекс и список ключей;
Число заходов из поисковой системы Google и список ключей;
для каждого ключа и в целом для страницы показать:
-показатель отказов, среднее время просмотров, число просмотренных страниц, достижение цели, покупка
Расположить ключи в порядке убывания показателя отказов.
С наилучшим показателем отказов обозначить зеленым. Со средним — серым. С низким — красным.
Все средние показатели для страницы сравнить с периодом 3*T и показать улучшился и ухудшился каждый из них.
Вывести все красиво в таблице, если показатель за последний месяц (точнее, период T) вырос по сравнению со средним за последние 3 месяца (точнее 3*T), то показать зеленым цветом, иначе красным.
Короче, чтобы было все наглядно.
Сделать возможность выгрузки данных в csv либо xls.
Выбранный исполнитель
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