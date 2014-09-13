Срипт подгрузки статистики сайта по google analyti

Написать скрипт, который будет подгружать данные google analytics через его api

http://rmcreative.ru/blog/post/poluchaem-dannye-google-analytics-iz-php

для конкретной страницы сайта (URL) определить за определенный промежуток времени (T):

Число заходов из поисковой системы Яндекс и список ключей;

Число заходов из поисковой системы Google и список ключей;

для каждого ключа и в целом для страницы показать:

-показатель отказов, среднее время просмотров, число просмотренных страниц, достижение цели, покупка

Расположить ключи в порядке убывания показателя отказов.

С наилучшим показателем отказов обозначить зеленым. Со средним — серым. С низким — красным.

Все средние показатели для страницы сравнить с периодом 3*T и показать улучшился и ухудшился каждый из них.

Вывести все красиво в таблице, если показатель за последний месяц (точнее, период T) вырос по сравнению со средним за последние 3 месяца (точнее 3*T), то показать зеленым цветом, иначе красным.

Короче, чтобы было все наглядно.

Сделать возможность выгрузки данных в csv либо xls.