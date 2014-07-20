Подправить верстку на сайте - CSS + JS

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок226 просмотров

Подправить верстку на сайте http://castle-ua.com/ - CSS + JS. Меню и вкладки.

CSSJavaScript
11 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров