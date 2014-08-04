Парсер контента с сайтов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок227 просмотров

Нужно написать парсер контента с сайтов.

Логика работы такая:

- вводится сайт или берется из списка

- по ключевому слову "Lada 2101, Lada 2101-2" ищется статья на указанном сайте

- если в статье есть ключевые слова, выдергивается ссылка на статью или вся статья парситься в файл

- парсер должен проверять наличие новый статей с определенной периодичностью, каждый день

Указывайте сроки и цены сами.

Работаю с исполнителями от 6 месяцев с 5 и более отзывами.

11 лет назад
opry
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

olexandr7
31 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$80
4 дня
Работой доволен, все работает как надо. ТЗ сделано четко. Будем работать дальше.
Все прошло хорошо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

olexandr7
31 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад