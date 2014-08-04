Нужно написать парсер контента с сайтов.

Логика работы такая:

- вводится сайт или берется из списка

- по ключевому слову "Lada 2101, Lada 2101-2" ищется статья на указанном сайте

- если в статье есть ключевые слова, выдергивается ссылка на статью или вся статья парситься в файл

- парсер должен проверять наличие новый статей с определенной периодичностью, каждый день

Указывайте сроки и цены сами.

Работаю с исполнителями от 6 месяцев с 5 и более отзывами.