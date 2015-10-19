olexandr7

Александр olexandr7

 
29 летУкраина/Хуст
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Веб программирование на PHP

UPD: в данный момент я очень занят и пока что не планирую возвращаться на эту биржу.

Знания

Активные: PHP, Yii 2, Jquery, Mysql и немного HTML + CSS

Замороженные: JAVA SE, Android SDK

Английский язык на уровне Pre-intermediate, свободное чтение технической документации

Опыт

Множество скриптов, доработок, парсеров. Один JAVA парсер, одно Android приложение.

С CMS особо не работал, так как изучаю разработку на базе фреймворка Yii 2

PHPMySQLAndroidHTMLCSSjQueryJavaYii
Отзывы заказчиков
AndyCall
Андрей 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Он-лайн конвертер: csv <---> VCard
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
malariuz
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Налаживание кода сайта.
Спасибо! Всё было сделано очень быстро и то, что нужно. Спасибо Александру, что с пониманием относя к тому, что первый раз имел я дело с системой вебмани. И код, который он сделал работает так как нужно и быстро.
Все отлично, оплату получил, хоть для этого Александру и нужно было разбираться с системой вебмани и тратить свое время. Вообщем надежный заказчик, выполняет обязательства.
Ответный отзыв
ifors
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Joomla 3 OS Donate модуль сделать выбор сумм
Не раз обращалась к Саше. Работы делает быстро и именно то что я хотела. Спасибо.
Оплату получил, спасибо! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
seoshark
Олег 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$4
2 балла
8 лет назад
Настроить форму заявки на на html - лендинге
Не знаю что писать...
Оплату получил...
Ответный отзыв
deaded
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Осмотр и небольшая переделка парсера PHP
Александр знает толк в своем деле! Работу выполнил в срок, так же все доходчиво объяснил что да как! А самое главное протестировал свою работу! Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо. Все прошло хорошо, приятный заказчик.
Ответный отзыв
Веб-программирование
42 отзыва(-2)
$4/час
от $4от 2 часов
нет рейтинга