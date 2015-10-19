Веб программирование на PHP
UPD: в данный момент я очень занят и пока что не планирую возвращаться на эту биржу.
Знания
Активные: PHP, Yii 2, Jquery, Mysql и немного HTML + CSS
Замороженные: JAVA SE, Android SDK
Английский язык на уровне Pre-intermediate, свободное чтение технической документации
Опыт
Множество скриптов, доработок, парсеров. Один JAVA парсер, одно Android приложение.
С CMS особо не работал, так как изучаю разработку на базе фреймворка Yii 2
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
8 лет назад
Спасибо! Всё было сделано очень быстро и то, что нужно. Спасибо Александру, что с пониманием относя к тому, что первый раз имел я дело с системой вебмани. И код, который он сделал работает так как нужно и быстро.
Ответный отзыв
Все отлично, оплату получил, хоть для этого Александру и нужно было разбираться с системой вебмани и тратить свое время. Вообщем надежный заказчик, выполняет обязательства.
$8
10 баллов
8 лет назад
Не раз обращалась к Саше. Работы делает быстро и именно то что я хотела. Спасибо.
Ответный отзыв
Оплату получил, спасибо! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$4
2 балла
8 лет назад
Не знаю что писать...
Ответный отзыв
Оплату получил...
$20
10 баллов
8 лет назад
Александр знает толк в своем деле! Работу выполнил в срок, так же все доходчиво объяснил что да как! А самое главное протестировал свою работу! Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Спасибо. Все прошло хорошо, приятный заказчик.
Веб-программирование
42 отзыва(-2)
$4/час
от $4от 2 часов
нет рейтинга