Настроить форму заявки на на html - лендинге

Есть 1 таблица 'b_users_blacklist' 'id' 'userid_vnes' 'userid_vnesen' 'task_id_bl' 'prichina_bl' '1' '7' '1' ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На лендинге satin-stroy.ru настроить работы заявки на почту. Сайт поднял из шаблона, куда высылает заявку не могу понять.
- Похожие заказы
- $3Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно сделать так, чтобы можно было гибко и просто менять внешний вид картинок на странице, а именно добавлять на нее оверлей, лупу и т.п. Вот так картинки выглядят без опций: http://c2n.me/3p4iugV.jpg А вот так с опциями "оверлей" +"лупа": http://c2n.me/3p4iCQ4.jpg Сейчас ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо оптимизировать одну web страницу для мобильных устройств. Страница на обычном html. Необходимо учитывать что страница будет использована в виде шаблона. сама страница info.pchelp.zp.uaВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужен программист PHP на проект: ТЗ https://yadi.sk/i/jlrbRvZYj37ZS оно по этому словарю http://aida-media.ru/marketingovyj-slovar сайт на Джумле В ответе прошу указывать стоимость за работу и вопросы. Спасибо!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Необходима разработка калькулятора для WORDPRESS. Калькулятор по функциям и виду, как здесь: http://thomifelgen.ru/calculator/ Список функций админа: 1. Добавление разделов в калькулятор (например ремонт дисков, шиномонтаж и тп.) 2. Возможность быстрого добавления любых пунктов в разделы. 3. Замена цен в админке Калькулятор ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Добрый день! Необходимо добить модуль "Профиль пользователя" к сайту на Twig+Bootstrap+JQuery Спецификация во вложении. PHP, MySQL, Twig, Bootstrap С уважением, СергейЗакрыт8 лет назад
Требуется разработка многопользовательского сайта, он-лайн приложений для пользователей сайта. Дизайн сайта(могу заказать отдельно). Тезисы ТЗ прикреплены. Работа поэтапная.Закрыт8 лет назад
Необходимо написать JavaScript модуль, который будетвыполнять следующие функции: 1. В html коде присутствуют разные фотографии,все фото загружены на сторонние сервера. На этом этапе модуль должен проверять доступность картинки, и если картинка доступна, добавлять ее для вывода, если нет ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
OpenCart переделать функции CMS, сделать доп модули, Для CMS Opencart необходимо переделать логику заказа товара как на сайте buynb.ru Необходим опытный исполнитель для постоянных доработок и поддержки. Подробности при личной беcеде.Закрыт8 лет назад
Довольно часто возникают такие уведомления: Your Linode, linode607306, has exceeded the notification threshold (90) for CPU Usage by averaging 108.1% for the last 2 hours. + Нужно настроить: php, но не модуль Apache, а php fastcgi и server-status.Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад