Настроить форму заявки на на html - лендинге

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок181 просмотр
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На лендинге satin-stroy.ru настроить работы заявки на почту. Сайт поднял из шаблона, куда высылает заявку не могу понять. 

HTML
8 лет назад
seoshark
Олег 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
olexandr7
29 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$4
1 день
Не знаю что писать...
Оплату получил...