Калькулятор для Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок133 просмотра
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Здравствуйте.

Необходима разработка калькулятора для WORDPRESS.

Калькулятор по функциям и виду, как здесь: http://thomifelgen.ru/calculator/

Список функций админа:

1. Добавление разделов в калькулятор (например ремонт дисков, шиномонтаж и тп.)

2. Возможность быстрого добавления любых пунктов в разделы.

3. Замена цен в админке

Калькулятор может быть сделан, как целиком для WP, так и полностью отдельным от него, но с возможностью вставить с страницу через iframe, либо каким-либо другим способом.

От вас прошу цену\сроки\портфолио

WordPress
8 лет назад
markzmanz
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад