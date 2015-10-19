Калькулятор для Wordpress

Здравствуйте.

Необходима разработка калькулятора для WORDPRESS.

Калькулятор по функциям и виду, как здесь: http://thomifelgen.ru/calculator/

Список функций админа:

1. Добавление разделов в калькулятор (например ремонт дисков, шиномонтаж и тп.)

2. Возможность быстрого добавления любых пунктов в разделы.

3. Замена цен в админке

Калькулятор может быть сделан, как целиком для WP, так и полностью отдельным от него, но с возможностью вставить с страницу через iframe, либо каким-либо другим способом.

От вас прошу цену\сроки\портфолио