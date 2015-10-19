Разработка сайта с приложениями

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки150 просмотров
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Требуется разработка многопользовательского сайта, он-лайн приложений для пользователей сайта. Дизайн сайта(могу заказать отдельно).

Тезисы ТЗ прикреплены.

Работа поэтапная.

8 лет назад
cd1979
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад