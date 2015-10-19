Мозаика из фото + лайтбокс + проверка валидности фото

Необходимо написать JavaScript модуль, который будетвыполнять следующие функции:

1. В html коде присутствуют разные фотографии,все фото загружены на сторонние сервера. На этом этапе модуль должен проверять

доступность картинки, и если картинка доступна, добавлять ее для вывода, если

нет - просто скрыть. Важно. Валидные фото сразу же появляются в сетке мозаики.

2. Из валидных фотографий формируем мозаику, параллельноподгоняя размер фото под размер родительского div блока. Физически сжимать фото ненужно, меняем только атрибуты ширины и высоты пропорционально. Зачем делать

такую манипуляцию? Все фотографии разного размера, есть 800х300px, есть 3600х2000px. В итоге мы должныполучить миниатюры в виде мозаики в 2 -3 колонки. Пример для понимания того,

что должно быть без лайтбокса: http://www.jqueryrain.com/?Lt2ySECN

3. При клике на миниатюру необходимо выводитьполную картинку в лайтбоксе. В лайтбоксе должны быть кнопки: переключения

вперед, назад, автопроигрование и закрыть.

4. HTMLкод и CSS нужно вынести отдельно, чтобы я мог его править.