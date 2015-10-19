Настроить Linode: SSD Cloud Hosting

Веб-программированиеЗакрытнет заявок129 просмотров
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Довольно часто возникают такие уведомления: Your Linode, linode607306, has exceeded the notification threshold (90) for CPU Usage by averaging 108.1% for the last 2 hours. 

+ Нужно настроить: php, но не модуль Apache, а php fastcgi и server-status. 

8 лет назад
o_shcherb
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад