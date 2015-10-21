Создать переход между страницами и гостевую книгу

Веб-программированиеЗавершен1 заявка144 просмотра
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Нужно создать строку перехода между страницами - вперед-назад и предыдущая-следующая и форму для отзывов, которые должны размещаться на этой же странице и должна быть возможность удаления.

8 лет назад
lherb
Елена 
67 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
djtelega
Олег 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$15
2 дня
Отлично! Просто и быстро. Хорошо чувствует стилистику проекта. Я довольна.
Отличный заказчик, все четко, понятно и вовремя ;) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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