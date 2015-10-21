Создать переход между страницами и гостевую книгу

1. когда нет доп товаров цена нормально отображается http://xlmebel.ru/detskaya-mebel/detskaya-krovat-kabinet-konstruktor-volna.html стоит добавить товар в модуль в комплекте, так цена исчезает http://xlmebel.ru/detskaya-mebel/detskaya-mebel-fabriki-yaroff/krovat-cherdak-malysh.html, и как только наводим мышку на модуль в комплекте, так в поле цена появляется 0 руб и кнопка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать строку перехода между страницами - вперед-назад и предыдущая-следующая и форму для отзывов, которые должны размещаться на этой же странице и должна быть возможность удаления.
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