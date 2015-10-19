OpenCart переделать функции CMS, сделать доп модули

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки133 просмотра
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OpenCart переделать функции CMS, сделать доп модули,

Для CMS Opencart необходимо переделать логику заказа товара как на сайте 

buynb.ru

Необходим опытный исполнитель для постоянных доработок и поддержки.

Подробности при личной беcеде.

OpenCart
8 лет назад
AdWordsPRO
Михаил 
36 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв