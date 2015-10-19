Проблема в работе сайта. непонятно откуда увеличилось число запросов к Б/Д, потом начали происходить сбои в администрировании ,сейчас некоректно работает корзина и авторизация
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
OpenCart переделать функции CMS, сделать доп модули,
Для CMS Opencart необходимо переделать логику заказа товара как на сайте
Необходим опытный исполнитель для постоянных доработок и поддержки.
Подробности при личной беcеде.
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