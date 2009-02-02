Twig + Bootstrap добавить модуль к сайту

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки124 просмотра
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Добрый день!

Необходимо добить модуль "Профиль пользователя" к сайту на Twig+Bootstrap+JQuery

Спецификация во вложении.

PHP, MySQL, Twig, Bootstrap

С уважением,

Сергей

Bootstrap
8 лет назад
02_02_09
48 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад