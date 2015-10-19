Нужен программист PHP (Джумла)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка120 просмотров
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Добрый день!

Нужен программист PHP на проект:

ТЗ https://yadi.sk/i/jlrbRvZYj37ZS оно по этому словарю http://aida-media.ru/marketingovyj-slovar сайт на Джумле

В ответе прошу указывать стоимость за работу и вопросы.

Спасибо!

PHP
8 лет назад
HOC
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад