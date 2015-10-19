Работа с базой MySQL

Есть 1 таблица 'b_users_blacklist'

'id' 'userid_vnes' 'userid_vnesen' 'task_id_bl' 'prichina_bl'

'1' '7' '1' '6' 'Мультиаккаунт'

'2' '7' '1' '5' 'Мультиаккаунт'

'3' '7' '1' '4' 'Мультиаккаунт'

'4' '7' '1' '8' 'Мультиаккаунт'

'5' '1' '10' '1' 'Мультиаккаунт'

'6' '1' '10' '9' 'Мультиаккаунт'

'7' '1' '7' '9' 'Мультиаккаунт'

'8' '1' '7' '15' 'Мультиаккаунт'

'9' '1' '7' '14' 'Мультиаккаунт'

И есть 2 таблица 'b_tasks'

нужно записать массив данных столбца 'task_id_bl' где значение столбца 'userid_vnesen' = 1 в переменную '$task_id_bl' так, чтобы при таком выводе:

$sql = mysql_query("SELECT * FROM `b_tasks` WHERE `modered`='1' AND `balance`>`price` AND `paused`='0' AND `id`='$id' AND `id`!='$task_id_bl'");

отбрасывались строки где $task_id_bl=6 , $task_id_bl=5 , $task_id_bl=4 , $task_id_bl=8

когда вместо '$task_id_bl' ставлю цифру - работает нормально, но отбрасывается только одна строка. А мне нужно больше, т. к. этот запрос не должен выводить строки с черного списка, а он регулярно будет пополнятся.

пробывал не получается, при таком коде выводит в строчку только 6548

//Выводит в строку все значения где 'userid_vnesen' = 1 : 6548

$query = ("select * from b_users_blacklist WHERE userid_vnesen=1");

$result=mysql_query($query);

//if(!$result) exit("Ошибка - ".mysql_error()); //выводит ошибку базы

if(mysql_num_rows($result))

{

while($data1=mysql_fetch_array($result))

{

$task_id_bl=$data1['task_id_bl'];

echo"$task_id_bl";

}

}

Так же если $task_id_bl вносить в предыдущий запрос, то она присваивает значение 8.