Работа с базой MySQL

Проблема в работе сайта. непонятно откуда увеличилось число запросов к Б/Д, потом начали происходить сбои в администрировании ,сейчас некоректно работает корзина и авторизация
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 1 таблица 'b_users_blacklist'
'id' 'userid_vnes' 'userid_vnesen' 'task_id_bl' 'prichina_bl'
'1' '7' '1' '6' 'Мультиаккаунт'
'2' '7' '1' '5' 'Мультиаккаунт'
'3' '7' '1' '4' 'Мультиаккаунт'
'4' '7' '1' '8' 'Мультиаккаунт'
'5' '1' '10' '1' 'Мультиаккаунт'
'6' '1' '10' '9' 'Мультиаккаунт'
'7' '1' '7' '9' 'Мультиаккаунт'
'8' '1' '7' '15' 'Мультиаккаунт'
'9' '1' '7' '14' 'Мультиаккаунт'
И есть 2 таблица 'b_tasks'
нужно записать массив данных столбца 'task_id_bl' где значение столбца 'userid_vnesen' = 1 в переменную '$task_id_bl' так, чтобы при таком выводе:
$sql = mysql_query("SELECT * FROM `b_tasks` WHERE `modered`='1' AND `balance`>`price` AND `paused`='0' AND `id`='$id' AND `id`!='$task_id_bl'");
отбрасывались строки где $task_id_bl=6 , $task_id_bl=5 , $task_id_bl=4 , $task_id_bl=8
когда вместо '$task_id_bl' ставлю цифру - работает нормально, но отбрасывается только одна строка. А мне нужно больше, т. к. этот запрос не должен выводить строки с черного списка, а он регулярно будет пополнятся.
пробывал не получается, при таком коде выводит в строчку только 6548
//Выводит в строку все значения где 'userid_vnesen' = 1 : 6548
$query = ("select * from b_users_blacklist WHERE userid_vnesen=1");
$result=mysql_query($query);
//if(!$result) exit("Ошибка - ".mysql_error()); //выводит ошибку базы
if(mysql_num_rows($result))
{
while($data1=mysql_fetch_array($result))
{
$task_id_bl=$data1['task_id_bl'];
echo"$task_id_bl";
}
}
Так же если $task_id_bl вносить в предыдущий запрос, то она присваивает значение 8.
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