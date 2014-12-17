deaded

Алексей deaded

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Php анализатор(парсер)

    Требуется написать парсер на php имеется пачка сайтов в txt файле, нужно, чтоб скрипт на каждый сайт парсил инфу с сайту пр-су.ру параметры такие как тиц, пр, алекса и т.п  И чтоб выводил ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Осмотр и небольшая переделка парсера PHP

    Приветствую, есть скрипт парсер веб архив, задача скрипта парсить сайт из архива. Так вот при парсинге большого сайта, скрипт вырубается по среди пути… Задача: осмотреть на баги ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Скрипт Парсера 'Скачать сайт целиком' на PHP

    Нужен скрипт на php, чтоб мог скачать все файлы, картинки, стили, ява скрипты и т.п с сохранением всех урлов! подробное ТЗ: Например вводим нужный сайт http://domain.ru Собираем все внутрн. урлы ...

    JavaScriptPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Парсер сайта html

    Нужен хороший, рабочий парсер или точнее граббер) ну не суть важно. Главная цель с грабить весь сайт на html, картинки в одну папку, стили, скрипты в другие, чтоб все как положено было ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Парсер поисковой выдачи яндекса

    Нужен простой скрипт, парсер выдачи яндекса. Основная цель скрипта вытянуть все сохраненки(save URL) по заданному запросу Так же скрипт должен обходить капчу! Время парсинга не имеет значения, можно растянуть на час ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Парсер xml выдачи Яндекса

    Нужен скрипт, парсер xml выдачи яндекса. ---------- Принцип работы: Скрипт должен собрать все url save в единый файл -------------- Лучше конечно, кто уже сталкивался с этим ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Функция php

    Необходимо создать функцию по замене слов на синонимы. Имеется файл .txt выглядит так: Привет =&gt; здорова | здравствуйте первое слово ключ поиска в тексте, а после знака =&gt; синонимы ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Осмотр и доработка скрипта

    Есть скрипт парсер и сайт донор, который нужно настроить под мои нужды, чтоб умел парсить контент с этого сайта. По коду там я думаю немного будет, знающему прогеру, ну думаю мин 30-60 потребуется.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Проверка скрипта PHP (граббер)

    Приветствую всех! Есть скрипт граббера, его создавал один чел. с этого сайта, так вот на данный момент граббер отказывается работать и нужно проверить при необходимости доработать, может алгоритмы донора изменились...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать скрипт граббера

    Нужно создать полноценный скрипт граббера с сайта rutor.org для движка DLE а т.е нужно сделать, чтоб по заданным критериям грабил торренты, картинки, текст и т.д на свой сервер Бюджет не ...

    DLE
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Исправить скрипт

    Есть скрипт граббер видео с Youtube.com вроде как-то работал, но сейчас перестал... может из-за проблем на сервере или уже на ютубе что-то изменили, суть работы скрипта ищит по запросам на сайте и нужно немного ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Чистка движка DLE

    $50

    Сегодня столкнулся с проблемой движка dle nulled by m.i.d-team каким-то образом пихают JS в новости... Так вот суть работы, чистка движка последней версии, а это v 9.2 от MID team от всей ...

    DLEJavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

ofroke
30 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Php анализатор(парсер)
PHP
Заказчик ясно дает знать , что хочет видеть! В результате оба довольны. Работа в срок! Оплата в срок !
Работа была выполнена быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
olexandr7
31 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Осмотр и небольшая переделка парсера PHP
PHP
Спасибо. Все прошло хорошо, приятный заказчик.
Александр знает толк в своем деле! Работу выполнил в срок, так же все доходчиво объяснил что да как! А самое главное протестировал свою работу! Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
chnry
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Парсер поисковой выдачи яндекса
Все нормально.
Спасибо Роману, сделал все четко и грамотно, рекомендую!
Ответный отзыв
giolaza
Гио 
31 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Функция php
PHP
Знает чего хочет, оплатил вовремя, приятен в общении
Работа была сделана быстро и качественно!
Ответный отзыв
mrGracer
Сергей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
53 отзыва
$30
10 баллов
11 лет назад
Осмотр и доработка скрипта
Всё по делу, никаких проблем. Рекомендую!
Все было сделано в обговоренный срок! Рекомендую к сотрудничеству.
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