Требуется написать парсер на php имеется пачка сайтов в txt файле, нужно, чтоб скрипт на каждый сайт парсил инфу с сайту пр-су.ру параметры такие как тиц, пр, алекса и т.п И чтоб выводил ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Приветствую, есть скрипт парсер веб архив, задача скрипта парсить сайт из архива. Так вот при парсинге большого сайта, скрипт вырубается по среди пути… Задача: осмотреть на баги ...Завершен10 лет назад
Нужен скрипт на php, чтоб мог скачать все файлы, картинки, стили, ява скрипты и т.п с сохранением всех урлов! подробное ТЗ: Например вводим нужный сайт http://domain.ru Собираем все внутрн. урлы ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен хороший, рабочий парсер или точнее граббер) ну не суть важно. Главная цель с грабить весь сайт на html, картинки в одну папку, стили, скрипты в другие, чтоб все как положено было ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать обработчик URL т.е сейчас есть сайт у которого 100 страниц в поиске Яндекса имеющие вид URL ' http://site.ru/category/ ' или ' http://site.ru/post123456790/ ' у меня на сервере лежат .html ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен простой скрипт, парсер выдачи яндекса. Основная цель скрипта вытянуть все сохраненки(save URL) по заданному запросу Так же скрипт должен обходить капчу! Время парсинга не имеет значения, можно растянуть на час ...Завершен10 лет назад
Нужен скрипт, парсер xml выдачи яндекса. ---------- Принцип работы: Скрипт должен собрать все url save в единый файл -------------- Лучше конечно, кто уже сталкивался с этим ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать функцию по замене слов на синонимы. Имеется файл .txt выглядит так: Привет => здорова | здравствуйте первое слово ключ поиска в тексте, а после знака => синонимы ...Завершен10 лет назад
Есть скрипт парсер и сайт донор, который нужно настроить под мои нужды, чтоб умел парсить контент с этого сайта. По коду там я думаю немного будет, знающему прогеру, ну думаю мин 30-60 потребуется.Завершен11 лет назад
Приветствую всех! Есть скрипт граббера, его создавал один чел. с этого сайта, так вот на данный момент граббер отказывается работать и нужно проверить при необходимости доработать, может алгоритмы донора изменились...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно создать полноценный скрипт граббера с сайта rutor.org для движка DLE а т.е нужно сделать, чтоб по заданным критериям грабил торренты, картинки, текст и т.д на свой сервер Бюджет не ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть скрипт граббер видео с Youtube.com вроде как-то работал, но сейчас перестал... может из-за проблем на сервере или уже на ютубе что-то изменили, суть работы скрипта ищит по запросам на сайте и нужно немного ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Сегодня столкнулся с проблемой движка dle nulled by m.i.d-team каким-то образом пихают JS в новости... Так вот суть работы, чистка движка последней версии, а это v 9.2 от MID team от всей ...Завершен14 лет назад