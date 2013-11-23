Требуется программист из Минска. Если вы из Беларуси - тоже обсуждаемо. Требования: - HTML, CSS, JavaScript - Опыт работы с PHP от 2-х лет - Адекватность в общении. Поскольку ...
Осмотр и доработка скрипта
Есть скрипт парсер и сайт донор, который нужно настроить под мои нужды, чтоб умел парсить контент с этого сайта.
По коду там я думаю немного будет, знающему прогеру, ну думаю мин 30-60 потребуется.
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