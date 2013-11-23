Осмотр и доработка скрипта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки140 просмотров

Есть скрипт парсер и сайт донор, который нужно настроить под мои нужды, чтоб умел парсить контент с этого сайта.

По коду там я думаю немного будет, знающему прогеру, ну думаю мин 30-60 потребуется.

11 лет назад
deaded
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

mrGracer
Сергей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
53 отзыва
11 лет назад
$30
1 день
Все было сделано в обговоренный срок! Рекомендую к сотрудничеству.
Всё по делу, никаких проблем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mrGracer
Сергей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
53 отзыва
11 лет назад

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