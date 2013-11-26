Устранить проблему плагина smartsponder для WP

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Завершен2 заявки129 просмотров

Здравствуйте!

Не активируется API ключ плагина smartsponder на сайте bc1.kz.

Прошу сообщить стоимость и сроки устранения проблемы.

WordPress
11 лет назад
ahrefa
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

xwande
Виктор 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

xwande
Виктор 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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