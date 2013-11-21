Настроить слайдер

требуется в идеале сделать 3d конструктор как тут: http://rvmarket.ru/divan3271.html?oe=UTF-8&q=prettyphoto&iframe=true&width=95%&height=99% (оранжевая кнопка "Подобрать ткань в 3D конструкторе"!!!),но для стандартного встроенного флешплеера (т.е. чтоб не скачивать плеер унити, а чтоб это работало на обычном адобе) для сайта ...