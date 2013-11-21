Настроить слайдер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка114 просмотров

Нужно настроить слайдер, а именно

1 вариант:

устранить конфликт библиотек jquery для одного из слайдеров+изменить css

2. переписать существующий

проект закрыт по причине решения вопроса вне сервиса

CSSjQuery
11 лет назад
Alexlife77
Алексей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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