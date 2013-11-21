Сложный парсер онлайн кинотеатров.

Требуется написать парсер онлайн кинотеатров и торрентов.

Основная функция:

Парсер должен сделать срез всех имеющихся фильмов на указанных сайтах. Этих сайтов может быть много. Сопоставить с основной базой. Далее, по ряду параметров парсер должен определить есть ли такой фильм в базе данных основного сайта. Если фильма нет, то он должен предложить контент-менеджеру загрузить фильм (скачать) и добавить его в основную базу данных.

По-простому: парсер должен забирать с других сайтов фильмы которых нет на основном сайте.

Метод работы над проектом: SCRAM

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