Функции пасера и скрипта: 1. Сбор с первых 3 (трех) страниц рейтинга Li данных URL, позиция, чиcло посетителей. Вид типа: http://www.liveinternet.ru/rating/index.html 2. Запуск по крону в ...
Специалист Joomla 1.5-2.5
Требуется специалист Joomla 1.5-2.5 на по-проектную работу. Сайтов много, на многих нужно поправить верстку, поставить и настроить модули, устранить ошибки.
Оплата за выполненный проект по-согласованию.
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