Специалист Joomla 1.5-2.5

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Требуется специалист Joomla 1.5-2.5 на по-проектную работу. Сайтов много, на многих нужно поправить верстку, поставить и настроить модули, устранить ошибки.

Оплата за выполненный проект по-согласованию.

Joomla
11 лет назад
master-den
Денис 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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