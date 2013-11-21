Есть сайт на движке Magento. Нужен специалист по доработке сайта.
Парсинг сайтов
Требуется сделать парсинг каталогов продукции нескольких сайтов, список в приложении.
Данные должны быть представлены в mysql
За подробностями в лс.
Заявки фрилансеров
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