Парсинг сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок163 просмотра

Требуется сделать парсинг каталогов продукции нескольких сайтов, список в приложении.

Данные должны быть представлены в mysql

За подробностями в лс.

MySQL
11 лет назад
creo-manager
Вадим 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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