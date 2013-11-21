Нужно на joomla релизовать функцию на ajax

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Завершен2 заявки142 просмотра

Добрый день, есть сайт на joomla - http://varamar.com/references

слева меню, справа (картинки и описание) - контент.

Нужно стобы при клике на пункт меню подгружался нужный контент без перезагрузки страницы. ( щас страница перезагружаетсья и список на верх перебрасывает в начало ) - нужно чтобы оставался на месте выбранный пункт ..

AJAXJoomla
11 лет назад
pro100game
Дмитрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Выбранный исполнитель

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$22
1 день
Юрий отлично справился с заданием, быстров в течении нескольких часов... Рекомендую как хорошего исполнителя!
Отличный заказчик. всем советую. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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