Есть задача разработать сервис на основе платежной системы. В нем будут отсутствовать зачисление и вывод со сторонних ресурсов (Visa, и другие платежки), она будет более автономная ( сама в себе ) система... т.е. со стороны ...
Сайт для обмена заказов такси
Основные задачи это заказ такси онлайн, просчет маршрута через карту, внутренние взаиморасчеты
Возможность продавать/покупать заказы на все виды транспортных услуг (легковые, грузовые, VIP, автобусные);
Аукцион заказов
Автоматическое перечисление денег от исполнителя к поставщику заказов, в режиме реального времени.
Удобное пополнение счета через платежную систему QIWI, VISA, MasterCard
Служба претензий.
Расчет стоимости поездки согласно введённым тарифам.
Удобный мессенджер для общения между диспетчерами.
Полный отчет об истории обмена заказами.
Мобильное приложение
Примеры существующих сайтов: help.taximaster.ru/ , rbtaxi.ru/ , bourse.sedi.ru/
Предпочтение проживающему в Санкт-Петербурге (не обязательно), знающим свое дело.
Предложения по срокам и стоимости.
Преимущество фреймворку Yii, но могу рассмотреть и другие. Собственные CMS-ки с закрытыми кодами не рассматриваются. Сайт должен быть полностью открыт для дальнейшего программирования и доработок, т.к. в перспективе сайт будет развиваться и дорабатываться. Поэтому хотелось бы найти программиста с которым можно будет сотрудничать постоянно по этому сайту, но тут всё зависит от вас и от реализации этого проекта.
Бюджет:рассмотрю
Делаю для себя, так что никаких посредников.
Сроки: очень хорошо если всё будет сделано за 60–90 дней, включая все тесты и настройку. Если сроки затянуться, то в принципе не катастрофично, при условии что проект будет делаться.
Рассматривая кандидатуры в первую очередь смотрю на примеры выполненных порталов. Без примеров – не вариант.
Заявки фрилансеров
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