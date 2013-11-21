Настроить Siteheart

Здравствуйте! У нас на сайте стоит Siteheart - нужен человек, который имел опыт работы с этим сервисом онлайн-чата - нужно настроить, чтобы при входе в чат - человек заполнил форму, а потом только его связали с оператором, чтобы при наборе текста - человеку выскакивали письменные подсказки. Чтобы при заполнении офлайн формы - номер телефона был обязательным полем. Короче, использовать все возможности онлайн-чата.